Глава Минобороны Нидерландов заявил о стремлении поставить Украине F-16 в кратчайшие сроки

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс назвал важной задачей ускорить процесс передачи Украине истребителей F-16.

"Нашей совместной задачей остается как можно скорее обеспечить появление истребителей F-16 в воздушном пространстве Украины", - написал министр в соцсети Х.

Он добавил, что в эту задачу входит также "снабжение их необходимыми боеприпасами".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что власти Дании и Нидерландов находятся в процессе передачи Украине самолетов F-16.

"Прямо сейчас самолеты F-16 из Дании, Нидерландов передают Украине", - сказал он в ходе выступления на одном из мероприятий в рамках саммита НАТО в Вашингтоне.

Блинкен предположил, что "эти самолеты будут летать над Украиной позже этим летом".

Он не уточнил ни количество передаваемых самолетов, ни точную дату, когда они окажутся в распоряжении Киева.

Белый дом опубликовал совместное заявление властей США, Дании и Нидерландов, в котором тоже говорится, что обе европейские страны при поддержке Вашингтона находятся в процессе передачи самолетов F-16 американского производства Украине. "Мы благодарны Бельгии и Норвегии, пообещавшим передать дополнительные самолеты", - отмечается в документе.