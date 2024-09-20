Норвегия продлит ежегодную помощь Украине минимум до 2030 года

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Норвегии продлило период предоставления ежегодной помощи Украине до 2030 года и будет направлять на это каждый год дополнительно $475 млн, сообщают западные СМИ со ссылкой на премьер-министра Йонаса Гара Стёре.

В 2023 году Норвегия обязалась помогать Украине на протяжении пяти лет - до 2028 года - и выделила на это приблизительно $7,1 млрд.

Теперь общая помощь Киеву до 2030 года возрастет до $12,8 млрд: на нужды Украины пойдет еще примерно 5,7 млрд.

В 2024 году Осло уже выделил Киеву более $2 млрд военной и гуманитарной помощи.