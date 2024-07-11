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В аэропорту Катании на Сицилии отменили десятки рейсов из-за активности вулкана Этна

В аэропорту Катании на Сицилии отменили десятки рейсов из-за активности вулкана Этна
Фото: Salvatore Allegra/Anadolu via Getty Images

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Десятки рейсов в аэропорту Катании (остров Сицилия) отменили или задержали в четверг из-за пепла, выброшенного вулканом Этна на Сицилии. Некоторые самолеты перенаправили на посадку в Палермо, сообщает в четверг агентство EFE.

До конца четверга возможны перебои в работе аэропорта, однако он остается открытым, отмечает агентство.

Национальный институт геофизики и вулканологии Италии подтвердил постепенное усиление активности в одном из кратеров Этны.

По его данным, выброшенный в четверг столб пепла рассеивается в южном направлении.

Аэропорт Катании расположен примерно в 50 км от вулкана.

Этна – самый высокий действующий вулкан в Европе. Он находится на востоке Сицилии.

Сицилия Италия
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