Усилилось извержение вулкана Безымянный на Камчатке

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Извержение вулкана Безымянный на Камчатке значительно усилилось, спасатели рекомендуют не приближаться к нему, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю во вторник.

"По данным ученых, в течение месяца ожидается извержение вулкана с высотой пепловых выбросов от 6 до 15 км над уровнем моря. Возможен сход пирокластического потока в юго-восточном направлении протяженностью до 10 км", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришли ученые Камчатского филиала Федерального исследовательского центра "Единая Геофизическая служба РАН".

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), экструзивное извержение вулкана Безымянный значительно усилилось: на восточные склоны лавового купола обрушились горячие лавины, пепел от которых поднялся на высоту 2-3 км над уровнем моря.

Спутниковые данные KVERT показывают значительное увеличение размеров и температуры термальной аномалии над вулканом.

В случае сильных пепловых выбросов в ближайших от вулкана поселках возможны пеплопады.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям края воздержаться от поездок и походов в окрестности вулкана.

Безымянный - один из самых активных вулканов мира - находится на Камчатке вблизи Ключевской сопки, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного - 2882 м.

Знаменитое катастрофическое извержение вулкана 30 марта 1956 года выделено в самостоятельный тип - "направленный взрыв" или "тип Безымянный", который признан мировой вулканологией ("directed blast", "lateral blast", "type Bezymianny"). Тогда Безымянный выбросил пепел на высоту более 40 км. Грязевой поток заполнил реку Камчатка. В результате извержения образовался подковообразный кратер диаметром более 1 км, открытый на восток. У восточного подножья Безымянного на площади 500 кв. км деревья и кустарники были сломаны и повалены в направлении от вулкана.

Именно после этого извержения 30 марта отмечается День вулканолога.