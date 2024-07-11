На севере Индии 38 человек погибли из-за ударов молний

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В индийском штате Уттар-Прадеш не менее 38 человек погибли из-за ударов молний, десятки получили ожоги, сообщает India Today.

Большая часть смертельных случаев пришлась на город Пратапгарх. В городе Чандаули на востоке штата в больнице лечатся еще несколько пострадавших.

Ливень с грозой прошел в штате 10 июля. По прогнозу Метеорологической службы Индии, в течение следующих пяти дней в Уттар-Прадеше и прилегающих к нему регионах ожидаются еще более масштабные осадки.