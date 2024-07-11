Поиск

На севере Индии 38 человек погибли из-за ударов молний

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В индийском штате Уттар-Прадеш не менее 38 человек погибли из-за ударов молний, десятки получили ожоги, сообщает India Today.

Большая часть смертельных случаев пришлась на город Пратапгарх. В городе Чандаули на востоке штата в больнице лечатся еще несколько пострадавших.

Ливень с грозой прошел в штате 10 июля. По прогнозу Метеорологической службы Индии, в течение следующих пяти дней в Уттар-Прадеше и прилегающих к нему регионах ожидаются еще более масштабные осадки.

Уттар-Прадеш Индия Пратапгарх Чандаули
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пожертвования для кампании Байдена резко сократились после дебатов с Трампом

В аэропорту Катании на Сицилии отменили десятки рейсов из-за активности вулкана Этна

В аэропорту Катании на Сицилии отменили десятки рейсов из-за активности вулкана Этна

МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 12 тыс. б/с

МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 12 тыс. б/с

Brent подорожала до $85,77 за баррель

Что случилось этой ночью: 11 июля, четверг

Фондовый рынок США вырос

Фондовый рынок США вырос

Столтенберг не сомневается, что США при любом президенте будут союзником по НАТО

Столтенберг не сомневается, что США при любом президенте будут союзником по НАТО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });