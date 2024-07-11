Азербайджан заявил о желании стать членом БРИКС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Азербайджан хочет стать участником БРИКС, заявила председатель Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова, выступая на пленарном заседании Х Парламентского форума БРИКС в четверг в Санкт-Петербурге.

"Азербайджан в своей внешней политике поощряет диалог, сотрудничество и солидарность и в двусторонних отношениях, и в многосторонних форматах. В частности, это касается и сотрудничества с БРИКС. Азербайджан уже выразил желание присоединиться к БРИКС", - сказала Гафарова, слова которой приводит пресс-служба парламента.

По ее словам, укрепление сотрудничества в этом контексте будет служить общим целям.

Гафарова добавила, что обеспечение эффективности международной системы требует построения справедливых отношений, основанных на взаимной выгоде, уважении друг к другу и укреплении подлинной многосторонности.