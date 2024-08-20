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Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Азербайджан подал заявку на вступление в межгосударственное объединение БРИКС, сообщается в информации самой Организации в соцсети.

В МИД Азербайджана агентству "Интерфакс" подтвердили данную информацию.

3 июля в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане Азербайджан официально выразил желание вступить в БРИКС.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. С 1 января 2024 года в БРИКС вошли Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Ранее сообщалось, что официальные заявки на вступление в объединение подали также Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Гондурас, Индонезия, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Государство Палестина, Сенегал, Таиланд.

Азербайджан БРИКС
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