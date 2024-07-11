Норвегия предоставит Украине помощь в размере $92 млн на средства ПВО

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Норвегия выделяет более $92 млн на помощь Украине в области противовоздушной обороны, сообщило в четверг норвежское правительство.

"Норвегия предоставляет дополнительно около $92,9 млн на финансирование работы систем ПВО на Украине", - говорится в пресс-релизе правительства.

Отмечается, что средства выделяют в рамках норвежской программы поддержки Украины. Программа предусматривает предоставление до $371,5 млн Украине на ПВО в 2024 году.

В заявлении также сообщается, что Норвегия направляет через третьи страны средства для помощи Украине в ремонте и обслуживании средств ПВО.