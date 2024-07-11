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Спикер парламента Ирана заверил Путина в решимости реализовать договоренности с РФ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Председатель собрания Исламского совета Ирана Мохаммад Багер Галибаф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заверил его в намерении продолжать реализацию всех российско-иранских проектов и достигнутых договоренностей.

"Иранский парламент и новое иранское правительство будут продолжать развивать сотрудничество с Российской Федерацией теми же темпами. Сегодня мы все полны решимости реализовать все, о чем договорились с Российской Федерацией", - заявил Галибаф.

По его словам, действия США и их союзников оказывают негативное влияние на регион. "Но мы сообща при совместном сотрудничестве - Иран и Россия - смогли противодействовать этим угрозам и вызовам", - подчеркнул парламентарий.

Он заявил, что России и Ирану необходимо должным образом подходить к тем вопросам, в которых американцы в одностороннем порядке действуют против стран.

"Мы здесь вместе будем работать. У нас идет очень хорошее военно-техническое сотрудничество, я думаю, что и по другим вопросам можем так же хорошо сотрудничать. Так что еще раз вас заверяю, что не будет никаких сомнений в реализации этих проектов", - сказал Галибаф.

Он добавил, что двум странам необходимо и дальше развивать сотрудничество не только по вопросам безопасности, но и по другим важным вопросам регионального значения, экономическим проектам. По его словам, важно более пристальное внимание уделить большим проектам, в том числе созданию международного транспортного коридора "Север - Юг", а также проектам в сфере энергетики.

"У нас пятилетняя программа была принята в иранском парламенте - МТК "Север - Юг" занимает первое место из крупнейших проектов в регионе. Мы довольно серьезно относимся к реализации достигнутых договоренностей. И мы уверены, что бюрократические моменты не могут мешать реализации этого проекта", - подчеркнул Галибаф.

Путин встретился со спикером иранского парламента в четверг "на полях" Парламентского форума БРИКС. В беседе также принимали участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Иран
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