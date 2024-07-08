Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор, стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля в понедельник.

"Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на ответственном государственном посту", - говорится в сообщении.

"С обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым высоким уровнем добрососедских российско-иранских отношений и подтверждена готовность к тесной совместной работе по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных областях", - подчёркивает пресс-служба.

Путин и Пезешкиан условились об организации в текущем году личных контактов.

Пезешкиану была также направлена поздравительная телеграмма, добавили в пресс-службе.