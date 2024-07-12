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Байден и Зеленский договорились активизировать восстановление энергетики Украины

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которой они обсудили поддержку Украины и восстановление энергетической инфраструктуры страны, сообщили в Белом доме.

"Оба лидера привержены сделать приоритетом усилия, направленные на восстановление энергетической инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно релизу, Байден объявил на встрече о дополнительном пакете помощи Киеву, который, как сообщалось, включает среди прочего систему ПВО Patriot.

"Лидеры рассмотрели конкретные результаты саммита НАТО для Украины, в том числе объявления о поставках истребителей F-16", - добавили в Белом доме.

Саммит НАТО проходил с 9 по 11 июля в столице США, Вашингтоне.

США Белый дом Джо Байден Украина Владимир Зеленский
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