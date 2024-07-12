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Что случилось этой ночью: 12 июля, пятница

Байден не планирует контакты с Путиным, Орбан обсудил с Трампом урегулирование конфликта на Украине, крупнейший пакет австралийской военной помощи Киеву

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джо Байден заявил, что пока не видит смысла в контактах с Владимиром Путиным. "Но я был бы готов с ним поговорить, если он позвонит и выразит готовность к серьезному диалогу", - добавил президент США.

- Виктор Орбан обсудил с Дональдом Трампом установления мира на Украине. "Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!" - написал премьер Венгрии в соцсети Х. Экс-президент США заявил, со своей стороны, что "мир должен наступить и как можно скорее".

- Лидеры США и Украины договорились активизировать восстановление украинской энергетической инфраструктуры.

- Байден не намерен отказываться от участия в президентской гонке. Он также заверил, что находится в хорошей форме. Однако, как пишет Politico, выступление главы Белого дома на саммите НАТО не убедило демократов, выступающих против его участия в президентской гонке.

- Австралия анонсировала крупнейший пакет военной помощи Украине почти на 250 млн австралийских долларов (свыше $169 млн). В него войдут ракеты ПВО, оружие класса "воздух-земля", противотанковое оружие, боеприпасы и партия ботинок.

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