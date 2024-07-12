Столтенберг заявил на фоне белорусско-китайских учений, что Китай подбирается к НАТО

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Совместные белорусско-китайские военные учения показывают, "как близко подбирается Китай к НАТО в Европе, Арктике и в других местах", полагает генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Это вполне вписывается в ту тенденцию, которую мы видим: более тесную координацию между Китаем и Россией, Китаем и Белоруссией", - сказал Столтенберг в четверг на итоговой пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне.

Глава альянса также отметил "опасное поведение" Пекина в Южно-Китайском море. КНР, по его словам, "угрожает своим соседям, наращивает военное присутствие".

"Конечно, это вынуждает нас более тесно работать с нашими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)", - резюмировал Столтенберг.

В последний день саммита Североатлантический совет на уровне глав государств и правительств провел заседание с участием партнеров из АТР. Были приглашены руководители Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии.

В Белоруссии с 8 по 19 июля проходят совместные антитеррористические учения с китайскими военными.