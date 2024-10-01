Рютте заявил, что сотрудничество Китая с РФ может сказаться на репутации Пекина

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Новый генсек НАТО Марк Рютте подверг критике Китай за военное сотрудничество с Россией.

"Поддержка российской военной промышленности не может не отразиться на интересах и репутации Китая", - сказал он во вторник на первой пресс-конференции в должности генсека НАТО.

"Существует и еще одна проблема - это (сотрудничество) помогает и Китаю, и Северной Корее, и Ирану разрабатывать их программы, в том числе ракетные и ядерные. И это серьезная проблема, с которой мы сталкиваемся", - добавил Рютте.

В это связи он отметил важность развития контактов с партнерами, в частности, в Тихоокеанском регионе.