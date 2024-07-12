Байден пока не видит смысла в контактах с Путиным

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что при определенных обстоятельствах может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, однако на данный момент не видит в этом смысла.

"Я не готов к таким контактам, если только он не изменит свою линию поведения", - сказал Байден на пресс-конференции в Вашингтоне. Он предположил, что у российской стороны сейчас "нет склонности" к таким переговорам. "Но я был бы готов с ним поговорить, если он позвонит и выразит готовность к серьезному диалогу", - добавил президент США.

Отвечая на вопрос о том, считает, ли он, что через три года, в случае переизбрания, будет в достаточно хорошей форме, чтобы вести переговоры с лидерами РФ и Китая, Байден заявил: "Я готов к такой работе сейчас и буду готов в дальнейшем"