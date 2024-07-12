Поиск

Байден пока не видит смысла в контактах с Путиным

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что при определенных обстоятельствах может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, однако на данный момент не видит в этом смысла.

"Я не готов к таким контактам, если только он не изменит свою линию поведения", - сказал Байден на пресс-конференции в Вашингтоне. Он предположил, что у российской стороны сейчас "нет склонности" к таким переговорам. "Но я был бы готов с ним поговорить, если он позвонит и выразит готовность к серьезному диалогу", - добавил президент США.

Отвечая на вопрос о том, считает, ли он, что через три года, в случае переизбрания, будет в достаточно хорошей форме, чтобы вести переговоры с лидерами РФ и Китая, Байден заявил: "Я готов к такой работе сейчас и буду готов в дальнейшем"

США Джо Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Байден и Зеленский договорились активизировать восстановление энергетики Украины

Кремль рассматривает планы размещения ракет США в ФРГ как возвращение атрибутов холодной войны

Кремль рассматривает планы размещения ракет США в ФРГ как возвращение атрибутов холодной войны

Туроператоры назвали самые частые причины отказа в шенгенской визе

Туроператоры назвали самые частые причины отказа в шенгенской визе

Литва одной из первых в ЕС вводит лицензирование в сфере криптовалют

Литва одной из первых в ЕС вводит лицензирование в сфере криптовалют

Азербайджан заявил о желании стать членом БРИКС

Пожертвования для кампании Байдена резко сократились после дебатов с Трампом

В аэропорту Катании на Сицилии отменили десятки рейсов из-за активности вулкана Этна

В аэропорту Катании на Сицилии отменили десятки рейсов из-за активности вулкана Этна
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });