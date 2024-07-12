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Австралия анонсировала крупнейший пакет военной помощи Украине

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Австралия предоставит Украине новый пакет военной помощи почти на 250 млн австралийских долларов (свыше $169 млн), сообщает австралийское министерство обороны.

Новый пакет военной помощи включает ракеты ПВО, оружие класса "воздух-земля", противотанковое оружие, боеприпасы и партию ботинок.

"Поставка высокопроизводительных средств противовоздушной обороны и высокоточных боеприпасов класса "воздух-земля" представляет собой крупнейший пакет поддержки Австралии Украине и внесет огромный вклад в ее усилия по прекращению конфликта на ее условиях", - заявил заместитель премьер-министра и министр обороны Австралии Ричард Марлес.

Отмечается, что с учетом нынешнего пакета помощи объем военной помощи Австралии Украине с февраля 2022 года превысит 1,1 млрд австралийских долларов (свыше $744 млн), а общая сумма помощи составит свыше 1,3 млрд австралийских долларов (свыше $879 млн).

Австралия Украина
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