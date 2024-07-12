Глава Белого дома заверил, что находится в хорошей форме

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что прошел неврологические обследования, которые показали, что он находится в хорошей форме.

"Я прошел три важных и интенсивных неврологических обследования у невролога... В каждом случае результаты показали, что я в хорошей форме", - заявил он во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО. Байден добавил, что в последний раз проходил такое обследование в феврале.

По его словам, единственное, что приносит ему возраст - "это мудрость".

Байден отметил, что, если его врачи посчитают, что у него есть какие-то проблемы, и он должен снова пройти обследование, он это сделает, однако сейчас никто ему этого не предлагает. Так президент ответил на вопрос, готов ли он пройти проверку когнитивных функций.

В последние недели многие американские СМИ и политики задаются вопросом о том, нет ли у Байдена проблем с когнитивными функциями и способен ли он продолжать работу в Белом доме в случае переизбрания.