Минобороны Японии выразило обеспокоенность политикой России, Китая и КНДР

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В опубликованном в пятницу ежегодном докладе министерства обороны Японии, известном как "Белая книга", появился новый раздел, посвященный российской специальной военной операции на Украине, сообщает NHK.

"Одностороннее изменение статус-кво с помощью силы пошатнуло основы международного порядка не только в Европе, но и в Азии", - говорится в докладе.

В нем отмечается, что СВО на Украине, которую проводит Россия, "ослабляет ее военную мощь". Авторы предполагают, что, скорее всего, это "приведет к изменению ее военных отношений с соседними регионами". В частности, РФ может усилить сотрудничество с Китаем, чтобы противостоять США.

Более тесные связи между Москвой и Пекином, которые укрепляются благодаря общим интересам в области безопасности, "являются источником беспокойства для Японии". Этому способствуют совместные военные маневры вокруг Японии, сообщения о совместных действиях РФ и КНР на море и в воздухе, "когда военные корабли вторгались в японские воды, а бомбардировщики пролетали вдоль японского архипелага", сообщает NHK.

Телеканал отмечает, что значительная часть доклада посвящена Китаю и Тайваню в связи с растущей напряженностью в отношениях между китайским руководством и администрацией острова.

"Си Цзиньпин дал понять, что он не исключает попыток присоединить Тайвань силой. Военное преимущество Пекина растет", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что "вторжение Китая на Тайвань является реальной возможностью".

"Белая книга" приводит предполагаемый вариант действий Пекин. На первом этапе китайские военные сосредоточат свои силы вдоль побережья "под предлогом учений и распространят ложную информацию в попытке посеять панику среди тайваньцев". Второй этап предусматривает ракетные удары и кибератаки на ключевые объекты Тайваня. На заключительном этапе китайские войска высадятся на берег острова.

NHK обращает внимание, что "японское правительство впервые включило такой сценарий в ежегодный документ".

Что касается Северной Кореи, то в докладе отмечается, что наращивание Пхеньяном с 2023 года военной мощи "ознаменовалось усилением ядерного и ракетного потенциала, включая диверсификацию ракетных платформ и совершенствование разведывательной деятельности, наблюдения и рекогносцировки".

В "Белой книге" также выражается обеспокоенность по поводу углубления военных связей между Пхеньяном и Москвой.