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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

Минобороны Японии запросило рекордный бюджет из-за угроз со стороны Китая

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Японское Министерство обороны запросило 8,5 трлн йен ($59 млрд) на 2025 год из-за возрастающей угрозы со стороны Китая, сообщает AP.

Бюджетный запрос был утвержден на заседании министерства 30 августа. После этого он будет передан в Министерство финансов для переговоров, которые продлятся до декабря.

В нем говорится, что, в частности, 970 млрд йен должны будут пойти на "усиление возможности нанесения ответных ударов", в том числе на разработку и закупку ракет большой дальности и оборудования для них.

Еще 103 млрд йен пойдут на разработку и покупку дронов.

Также 314 млрд йен запрашиваются на постройку трех эсминцев.

Агентство отмечает, что в последние годы Япония активно укрепляет обороноспособность на юго-западе страны на фоне растущей угрозы со стороны Китая. В 2027 году власти страны планируют выделять 10 трлн йен на оборону ежегодно. Это сделает Японию третьей страной в мире по величине военных расходов после США и Китая, отмечается в сообщении.

Япония Минобороны США Китай Минфин
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