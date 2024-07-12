Продажи автомобилей в Китае в I полугодии выросли на 6,1%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в Китае в первом полугодии увеличились на 6,1% относительно того же периода прошлого года и составили 14,047 млн, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

Производство выросло на 4,9% до 13,891 млн машин.

Продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) повысились на 32% и достигли 4,94 млн. Их выпуск увеличился на 30,1% до 4,93 млн машин.

Китай экспортировал 2,79 млн автомобилей, что на 30,5% выше показателя годом ранее. В том числе за рубеж было поставлено 605 тыс. NEV, то есть на 13,2% больше прошлогоднего объема.

В июне продажи машин составили 2,552 млн (снижение на 2,7%), производство – 2,507 млн (сокращение на 2,1%). В том числе в прошлом месяце было реализовано 1,049 млн NEV, что на 30,1% больше, чем годом ранее. Выпуск NEV вырос на 28,1% до 1,003 млн.

Доля китайских брендов на рынке, по данным на конец июня, превышала 60%.