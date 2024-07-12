Citigroup во II квартале увеличил чистую прибыль на 10%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Citigroup Inc., входящий в тройку крупнейших банков США, во втором квартале 2024 года увеличил чистую прибыль на 10,4%, выручку - на 3,6%, что оказалось лучше ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе банка, чистая прибыль в апреле-июне составила $3,217 млрд, или $1,52 в расчете на акцию, по сравнению с $2,915 млрд, или $1,33 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка выросла до $20,139 млрд против $19,436 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне $1,39 на акцию при выручке в $20,07 млрд.

Чистый процентный доход банка в прошедшем квартале снизился на 3% до $2,63 млрд. Непроцентные доходы выросли на 14% и достигли $802 млн.

Сегмент услуг (депозитарные и торговые решения для крупных клиентов, а также операции с ценными бумагами) повысил выручку на 3% до $4,7 млрд.

Доходы рыночного сегмента поднялись на 6% и составили $5,1 млрд, в том числе выручка от операций с бумагами с фиксированной доходностью сократилась на 3% (до $3,6 млрд), от операций с акциями – взлетела на 37% (до $1,5 млрд).

Выручка корпоративно-инвестиционного банкинга увеличилась на 38%, составив $1,6 млрд. Доходы в сфере управления активами выросли на 2% - до $1,8 млрд.

Объем отчислений на возможные потери по кредитам вырос почти на 52% и составил $2,28 млрд.

Объем выданных Citigroup кредитов на конец июня составлял $688 млрд, увеличившись за год на 4%. При этом сумма депозитов, размещенных в банке, снизилась на 3% - до $1,3 трлн.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец второго квартала составлял 13,6% против 13,4% годом ранее.

Котировки акций Citigroup повышаются на 3,3% в ходе предварительных торгов в пятницу. Рыночная стоимость банка за последние три месяца увеличилась на 10% (до $125,3 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 7,4%.