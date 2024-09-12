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Рост цен производителей в США в августе был минимальным за полгода

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В США цены производителей (индекс PPI) в августе 2024 увеличились на 1,7% к августу 2023 года, сообщило Минтруда страны. Это минимальные темпы повышения за полгода.

Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,8%.

По пересмотренным данным, в июле индекс PPI увеличился на 2,1%, а не на 2,2%, как сообщалось ранее.

Менее волатильный индекс Core PPI, не учитывающий стоимости продуктов питания и энергоносителей, в прошлом месяце увеличился на 2,4% после повышения на 2,3% в июле. Эксперты в среднем ожидали подъема на 2,5%.

Индекс PPI в августе вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом стоимость товаров не изменилась, в то время как услуги подорожали на 0,4%. Core PPI за месяц поднялся на 0,3%.

Для сравнения, в июле PPI не изменился, Core PPI - снизился на 0,2%.

Минтруда США
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