Unilever сократит до трети офисных рабочих мест в Европе

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Британская Unilever, один из ведущих мировых производителей товаров повседневного спроса, планирует до конца следующего года сократить до 3,2 тыс., или трети, офисных рабочих мест в Европе. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на подробности общекорпоративной видеоконференции, с которыми она ознакомилась.

"Чистый отток кадров в Европе с настоящего времени по конец 2025 года ожидается в диапазоне 3-3,2 тыс. человек", - сказала в ходе конференции главный директор по персоналу Константина Трибу.

Европейский штат Unilever насчитывает 10-11 тыс. человек, сообщает FT. В марте компания объявила о сокращении до 7,5 тыс. рабочих мест во всем мире. Новая волна увольнений войдет в эту программу и не затронет заводских работников.

Детальная география сокращений в Европе еще не утверждена. Консультации с увольняемыми сотрудниками начнутся в ближайшие недели.

По словам председателя Европейского производственного совета Unilever Германа Зоггеберга, увольнения равномерно затронут почти все европейские офисы, но особенно коснутся корпоративных центров в Лондоне и Роттердаме.

Акции Unilever дорожают на 0,3% в ходе торгов в британской столице в пятницу.