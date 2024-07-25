Unilever повысил дивиденды впервые с 2020 года

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2024 года Unilever нарастил выручку на 2,3% в годовом выражении, до 31,1 млрд евро. Компания повысила промежуточные квартальные дивиденды на 3%, до 0,4396 евро на акцию. Дивиденды увеличены впервые с четвертого квартала 2020 года.

Доналоговая прибыль Unilever в первом полугодии увеличилась на 5,7%, до 5,57 млрд евро, чистая прибыль - на 4,3%, до 3,7 млрд евро.

Чистая прибыль в расчете на акцию составила 1,47 евро против 1,4 евро годом ранее, скорректированная - 1,62 евро против 1,39 евро.

Аналитики, чьи оценки приводятся на сайте самой компании, ожидали выручку на уровне 30,99 млрд евро, скорректированную прибыль в размере 1,44 евро на акцию.

Рост цен на продукцию компании составил 1,6%, объемов ее реализации в натуральном выражении - 2,6%. Консенсус-прогноз предусматривал 1,9% и 2,5% соответственно.

Unilever зафиксировала рост продаж во всех категориях производимой продукции. Выручка от продажи товаров для красоты и здоровья увеличилась на 5,1%, товаров личной гигиены - на 0,6%, товаров для дома - на 2%, продуктов питания - на 1,3%, в отдельном сегменте мороженого, выделение которого продолжается в соответствии с планом, - на 2,8%.

Размер промежуточных квартальных дивидендов повышен на 3%, до 0,4396 евро на акцию. Дивиденды увеличены впервые с четвертого квартала 2020 года.

В пресс-релизе компании отмечается, что в России ее штат насчитывает около 3 тыс. сотрудников. В первом полугодии на страну пришлось 1% оборота и чистой прибыли группы. На конец полугодия чистый объем активов Unilever в России, включая четыре завода, оценивался примерно в 600 млн евро.

В марте 2022 года компания объявила о прекращении импорта и экспорта продукции в и из РФ, а также о приостановке потоков капитала в обе стороны. Сохраняется риск, что Unilever не сможет продолжить работу в России, что приведет к падению прибыли и выручки, а также к списаниям активов, предупредила компания.

Акции Unilever дорожают на 6,5% на торгах в Амстердаме в четверг, в Лондоне - на 6,8%.