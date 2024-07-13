В Минске заявили, что Украина отвела подразделения с приграничных территорий 3-4 июля

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил о спокойной обстановке на границе с Украиной и отметил, что специальные украинские подразделения, сконцентрированные ранее на границе с республикой, были переброшены в места постоянной дислокации еще в начале июля.

"Мы отмечаем, что украинская сторона вела себя сдержанно. И где-то 3-4 числа июля нашей внешней разведкой зафиксирован отвод этих подразделений из приграничных с Республикой Беларусь районов. Они убыли в места постоянной дислокации", - сказал Тертель, слова которого приводит пресс-служба Минобороны страны.

Тертель отметил, что по решению главы государства силовыми структурами Белоруссии - Министерством обороны, Госпогранкомитетом, Комитетом госбезопасности - были приняты соответствующие меры реагирования.

"Неоднократно наши озабоченности доводились по разным каналам. Отмечаем, что принятые меры соответствовали складывающейся обстановке", - заявил глава КГБ.

'В целом задача главы государства о недопущении эскалации, адекватном действии и демонстрации нашей миролюбивой позиции - они возымели действие", - добавил он.

В субботу вечером министр обороны Белоруссии Виктор Хренин после совещания с участием президента страны Александра Лукашенко заявил о немедленном выводе войск усиления южного направления с границы с Украиной.

"По итогам сегодняшнего совещания президент поручил группировку войск усиления южного операционного направления, основу которых составляют силы специальных операций, вывести из приграничной зоны и вернуть в пункты постоянной дислокации. Мы немедленно приступаем к выполнению этой задачи", - сказал Хренин, которого цитирует пресс-служба Минобороны.

По словам министра, напряжение на южном операционном направлении спадает.