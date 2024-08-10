Лукашенко заявил об уничтожении над Белоруссией воздушных целей с Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район рассказал об инциденте в воздушном пространстве республики, который произошел накануне вечером и был связан с нарушением воздушного пространства со стороны Украины.

"В 19 часов 4 минуты (9 августа - ИФ) на высоте полтора километра и дальности 6,5 километра силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Белоруссии. Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины", - цитирует Лукашенко госагентство БелТА.

Президент пояснил, что накануне вечером в 18:10 силы ВВС и войск ПВО Белоруссии были переведены в повышенную боевую готовность.

"Дело в том, что (мы подозреваем, что это не в первый раз) вооруженные силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. На восточном направлении, совсем рядом от нас в районе Костюковичского района", - пояснил глава государства.

По его словам, силы ПВО были приведены в полную боевую готовность на перехват целей. Лукашенко заявил, что цели были уничтожены над территорией Белоруссии, по остальным информация была передана российской стороне.

Лукашенко добавил, что министерству обороны, Генеральному штабу Вооруженных сил Белоруссии даны поручения провести соответствующие мероприятия для того, чтобы надежно обеспечить безопасность государства. "Зачем это Украине, я не понимаю. Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся", - сказал он.

"Неприятно то, что украинцы, как я вас и предупреждал много раз, этим самым показывают, что ни к какому миру они не готовы и продолжают эскалацию этой напряженности", - отметил президент.