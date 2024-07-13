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Пять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ

Есть пострадавшие

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в субботу об атаках ВСУ в пяти населенных пунктах области.

"Еще пять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа, по его информации, подверглось сразу нескольким атакам беспилотников. Два дрона сдетонировали на территории социального объекта. В результате детонации третьего дрона пострадал водитель легкового автомобиля. Также с беспилотника сброшены два взрывных устройства на работающий в поле комбайн. Транспортное средство повреждено, пострадавших нет.

Гладков отметил, что в селе Муром Шебекинского городского округа дрон-камикадзе атаковал частный дом, вследствие чего загорелась кровля. Пожар ликвидирован. В селе Новопетровка Валуйского городского округа также сдетонировал дрон-камикадзе.

Он добавил, что село Демидовка Краснояружского района подверглось обстрелу. Различные повреждения выявлены в трех частных домах: выбиты окна, пробиты кровли и посечены фасады. В селе Ясные Зори Белгородского района в результате прилета артиллерийского снаряда поврежден социальный объект.

Вячеслав Гладков Белгородская область Грайворонский городской округ Валуйский городской округ
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