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ХроникаПокушение на ТрампаОбновлено в 08:42

Что случилось этой ночью: 14 июля, воскресенье

Покушение на Дональда Трампа, Зенит выиграл Суперкубок России, Берни Сандерс вступился за Байдена

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На Дональда Трампа произведено покушение во время встречи со сторонниками на митинге в Пенсильвании. 45-й президент был ранен в правое ухо из винтовки.

- Опознан покушавшийся на жизнь Трампа. Это был 20-летний Томас Мэтью Крукс.

- "Зенит" победил "Краснодар" и в девятый раз выиграл Суперкубок России. Встреча закончилась со счетом 4:2.

- Пять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ. Есть пострадавшие.

- Сенатор Берни Сандерс вступился за Байдена. Он поддержал его кандидатуру и призвал к нему не придираться.

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