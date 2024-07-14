Американские и мировые политики осуждают покушение на Трампа, желают ему выздоровления

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Видные американские политические деятели выступили с осуждением стрельбы на митинге в Пенсильвании, в ходе которой пострадал бывший президент США Дональд Трамп.

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер заявил: "Я в ужасе от того, что произошло на митинге в поддержку Трампа в Пенсильвании, и испытываю облегчение от того, что бывший президент в безопасности. Политическому насилию нет места в нашей стране".

Лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис написал в соцсети Х, что "благодарен за решительный ответ правоохранительных органов, Америка - демократическая страна, политическое насилие любого рода неприемлемо".

Независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди призвал к единству нации.

"Сейчас самое время для каждого американца, который любит нашу страну, отступить от разобщения, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве за президента Трампа и его семью" - написал он в своем посте на X.

В поддержку и против насилия выступили также бывший президент Джордж Буш, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли, известный предприниматель Илон Маск.

Об осуждении покушения на Трампа заявили и ряд международных лидеров: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Гондураса Сиомара Кастро де Селайя, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как сообщалось, стрельба произошла в ходе выступления Трампа перед сторонниками в Пенсильвании.

В настоящее время экс-президент в безопасности, секретная служба США расследует инцидент со стрельбой, заявил представитель спецслужбы Энтони Гульеими.

Сам Трамп заверил, что чувствует себя нормально и проходит осмотр в медучреждении.

Человек, ранивший экс-президента США Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании, убит, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Fox News сообщает, что в ходе покушения погибло два участника митинга.