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Трампа увели со сцены в Пенсильвании после раздавшихся выстрелов

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Неизвестный открыл стрельбу в ходе выступления бывшего президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Пенсильвании, сообщает американское телевидение.

На кадрах видно, как во время речи Трампа в городе Батлер, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его.

После того как выстрели стихли, Трампа вывели со сцены сотрудники секретной службы США.

У экс-президента были видны следы крови в районе уха. При этом он жестами показал, что в порядке. Кортеж Трампа покинул место происшествия.

Трансляцию вели американские СМИ, а также аккаунт Трампа на YouTube.

Стрельба на митинге Трампа в Пенсильвании

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