Трамп сообщил, что ранен в правое ухо

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп подтвердил, что в результате стрельбы во время предвыборного митинга в Пенсильвании получил ранение в ухо.

"В меня выстрелили, пуля попала в верхнюю часть моего правого уха", - написал он в соцсети Truth.

Он отметил: "невероятно, что такое может случиться в нашей стране".

"Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. Произошло сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит. БОЖЕ, ХРАНИ АМЕРИКУ!" - написал 45-й президент.

По словам Трампа, пока ничего не известно о стрелке, и выразил соболезнование семье участника митинга, погибшего в результате стрельбы.

Президент США Джо Байден отреагировал на субботнюю стрельбу на митинге в поддержку Трампа и призвал нацию объединиться против насилия.

"В Америке нет места подобному насилию. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить это", - говорится в заявлении Байдена, распространенном Белым домом.

Как сообщалось, стрельба произошла в ходе выступления Трампа перед сторонниками в Пенсильвании.

В настоящее время экс-президент в безопасности, секретная служба США расследует инцидент со стрельбой, заявил представитель спецслужбы Энтони Гульеими.

Сам Трамп заверил, что чувствует себя нормально.

Как сообщает канал Fox News, человек, ранивший Трампа, убит. Кроме того погиб один из участников митинга. Двое других были ранены.