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Генпрокурор США обещает привлечь к расследованию стрельбы на митинге Трампа "все доступные ресурсы"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Возможности всех правоохранительных служб США будут задействованы для расследования инцидента со стрельбой на митинге в Пенсильвании, где экс-президент Дональд Трамп получил ранение, заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.

"Мы не потерпим насилия любого рода, а насилие, подобное этому, является нападением на нашу демократию. Министерство юстиции задействует все доступные ресурсы для проведения этого расследования", - говорится в заявлении прокурора на сайте Минюста.

Он отметил, что уже сейчас ФБР, Бюро алкоголя, табака и огнестрельного оружия, прокуратура Западного округа Пенсильвании и Отдел национальной безопасности Минюста работают с Секретной службой, а также с партнерами из правоохранительных органов штата и местными правоохранителями на месте инцидента.

Как сообщалось, Трамп получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, позднее он заявил, что чувствует себя нормально.

Секретная служба информировала, что стрелок ликвидирован, какие-либо данные о нем не приводятся.

В сообщении предвыборного штаба Трампа говорится, что "у президента Трампа все хорошо", он примет участие и выступит на съезде Республиканской партии на будущей неделе, где планируется его выдвижение кандидатом в президенты на ноябрьских выборах.

Меррик Гарланд Дональд Трамп США
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