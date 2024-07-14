За последние 24 часа Трамп встретился в возможными кандидатами на пост вице-президента

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - За последние 24 часа бывший президент США Дональд Трамп провел встречи в своей резиденции в Мар-а-Лаго с несколькими кандидатами на пост вице-президента, сообщает ABC News.

Главный претендент на номинацию от Республиканской партии встретился с сенатором Марко Рубио, сенатором Джей Ди Вэнсом, губернатором Северной Дакоты Дагом Бургумом, сообщили источники ABC News.

Отмечается, что он провел встречи, чтобы определиться, кто будет его напарником в финальной части президентской гонки. Однако пока формальное предложение никому не было сделано.

Ранее Трамп заявлял, что назовет своего вице-президента в понедельник, 15 июля, в первый день съезда республиканцев в Милуоки. .