Поиск
ХроникаПокушение на ТрампаОбновлено в 13:33

За последние 24 часа Трамп встретился в возможными кандидатами на пост вице-президента

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - За последние 24 часа бывший президент США Дональд Трамп провел встречи в своей резиденции в Мар-а-Лаго с несколькими кандидатами на пост вице-президента, сообщает ABC News.

Главный претендент на номинацию от Республиканской партии встретился с сенатором Марко Рубио, сенатором Джей Ди Вэнсом, губернатором Северной Дакоты Дагом Бургумом, сообщили источники ABC News.

Отмечается, что он провел встречи, чтобы определиться, кто будет его напарником в финальной части президентской гонки. Однако пока формальное предложение никому не было сделано.

Ранее Трамп заявлял, что назовет своего вице-президента в понедельник, 15 июля, в первый день съезда республиканцев в Милуоки. .

Дональд Трамп Мар-а-Лаго Марко Рубио США Республиканская партия Джей Ди Вэнс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Покушение на Трампа

Кремль не считает, что покушение на Трампа организовала действующая власть

Кремль не считает, что покушение на Трампа организовала действующая власть
Покушение на Трампа

В США пришли к выводу, что покушение на Трампа повысило его шансы на победу

В США пришли к выводу, что покушение на Трампа повысило его шансы на победу
Покушение на Трампа

Стрелявший в Трампа был республиканцем, но жертвовал деньги демократам

Покушение на Трампа

Покушение на Дональда Трампа. Что известно к этому часу

Покушение на Дональда Трампа. Что известно к этому часу

Что случилось этой ночью: 14 июля, воскресенье

Покушение на Трампа

Опознан покушавшийся на жизнь Трампа

Покушение на Трампа

Трамп после ранения заверил сторонников, что не намерен сдаваться

Покушение на Трампа

Джонсон объявил о проведении конгрессменами расследования обстоятельств ранения Трампа

Джонсон объявил о проведении конгрессменами расследования обстоятельств ранения Трампа
Покушение на Трампа

Республиканцы могут обвинить Байдена в подстрекательстве к стрельбе на митинге

Покушение на Трампа

Стрелявший в Трампа убит

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });