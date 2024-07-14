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ХроникаПокушение на ТрампаОбновлено в 17:58

Дома у подозреваемого в покушении на Трампа нашли материалы для изготовления бомбы

Дома у подозреваемого в покушении на Трампа нашли материалы для изготовления бомбы
Фото: AP/TAСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме и машине Томаса Мэтью Крукса, который 13 июля стрелял в экс-президента США Дональда Трампа на митинге, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

И дома, и в машине подозреваемого нашли материалы для изготовления взрывных устройств.

По версии следствия, оружие, из которого стрелял Крукс, его отец купил не мене полугода назад.

Согласно информации издания The Wall Street Journal, автомобиль Крукса был припаркован рядом с местом проведения митинга Трампа.

Политические взгляды злоумышленника не ясны: он был зарегистрирован как республиканец. При этом ранее он сделал небольшое пожертвование - $15 - в комитет политического действия, связанного с Демократической партией. Причем сделал его 20 января 2021 года - в день инаугурации Джо Байдена.

Трамп получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, позднее он заявил, что чувствует себя нормально. Секретная служба информировала, что стрелок ликвидирован.

По данным американских СМИ, убить Трампа пытался 20-летний Томас Мэтью Крукс, мотивы его действий пока не установлены.

Стрельба на митинге Трампа в Пенсильвании

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Хроника Покушение на Трампа
США Пенсильвания Демократическая партия Томас Мэтью Крукс Дональд Трамп
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