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ХроникаПокушение на ТрампаОбновлено в 19:29

Что произошло за день: воскресенье, 14 июля

Последствия покушения на Дональда Трампа, пожары на юге России и умерла актриса из "Зачарованных"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дома и в машине у подозреваемого в покушении на Трампа нашли материалы для изготовления бомбы. Сам 20-летний Томас Мэтью Крукс был зарегистрирован как республиканец, но жертвовал деньги демократам. Между тем сам Трамп призвал американцев к единству и твердости. В Кремле отметили, что не считают, что покушение на организовала действующая администрация США, но она создала вокруг него соответствующую атмосферу, которая и привела к нападению.

- Режим ЧС введен в Новороссийске из-за возникновения пожаров. Горит лесной массив, площадь пожара выросла уже до 51 га. Власти просят добровольцев помочь в тушении. Существует угроза дальнейшего распространения огня. Кроме того, из-за верхового пожара произошел переход огня на территорию базы отдыха, горевшую на базе отдыха траву удалось потушить. Сведений о пострадавших не поступало, эвакуировано около 500 человек.

- Умерла актриса из сериала "Зачарованные" Шеннен Доэрти. Ей было 53 года. Последние несколько лет она проходила лечение от рака.

- Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на станции Лиски в Воронежской области. Пострадавших нет. Часть содержимого вагонов просыпалось на пути. Из-за ЧП в пути задержаны 18 пассажирских поездов.

- Фигуристка Александра Трусова возобновила карьеру. Серебряный призер ОИ-2022 полностью пропустила сезон-2023/24.

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