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Испания направляет Украине очередную партию военной техники и вооружений

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Испании в понедельник сообщило о начале передачи Украине партии вооружения, в том числе танков Leopard 2 A4.

"Испания начала передавать Украине очередную партию боевой техники. Отгрузка включает десять танков Leopard 2 A4, несколько старых экскаваторов и противотанковые ракеты", - информирует испанское министерство обороны.

По данным министерства, танки прошли ремонт на заводе в Алкала-де-Гуадайра в Севилье. Там же провели испытания, по итогам которых признано, что танки полностью готовы к использованию.

Ожидается, что техника поступит в один из портов Польши к концу этой недели. Затем через польскую территорию они проследуют на Украину.

"С учетом этой отгрузки Испания уже передала Украине 20 танков Leopard 2 A4. Очередная отгрузка ожидается в течение второй половины 2024 года", - отмечается в сообщении испанского оборонного ведомства.

В прошлом году испанские СМИ сообщали, что Мадрид намерен ремонтировать и передавать Украине танки Leopard 2 A4, которые уже на протяжении десяти лет хранятся в Центре логистической поддержки в Сарагосе. Всего на хранении на этом объекте находилось 53 таких танка. Тогда же со ссылкой на экспертов сообщалось, что ремонт каждой машины обойдется более чем в полмиллиона евро.

Испания Украина
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