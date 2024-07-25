Нидерланды и Дания готовы передать Украине до конца лета 14 танков Leopard 2

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Нидерланды и Дания собираются направить Украине до конца лета 14 танков Leopard 2, сообщают в западные СМИ со ссылкой на заявление нидерландского Минобороны.

В ведомстве пояснили, что германский оборонный концерн Rheinmetall AG провел технические работы с танками, а затем их тестировали несколько месяцев. В Минобороны отметили, что теперь они готовы к отправке Киеву, но дату поставок не назвали.

В апреле 2023 года сообщалось, что власти этих стран намерены совместно передать Украине 14 танков Leopard 2, закупив их у "третьей стороны" и отремонтировав. Тогда ожидалось, что поставку осуществят в первые месяцы 2024 года.

Ранее ряд западных стран, в том числе Германия, передали Украине танки Leopard 2.

Leopard 2 - основной боевой танк бундесвера, также состоит на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, и всего произвели более 3,6 тыс. единиц этого танка. Основные два варианта танка - Leopard 2A4, и модернизированный - Leopard 2A5.