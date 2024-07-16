Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл для участия в заседаниях Совета безопасности ООН в Нью-Йорк, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Делегация во главе с Сергеем Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН в рамках российского председательства", - говорится в сообщении в телеграм-канале Захаровой.

Как ранее сообщили в МИД РФ, российский министр будет председательствовать на двух центральных мероприятиях: открытых дебатах 16 июля на тему "Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого демократического и устойчивого мироустройства" и открытых дебатах 17 июля по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.