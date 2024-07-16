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Лавров будет председательствовать на двух мероприятиях в ООН

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 16-17 июля в рамках российского председательства в Совете безопасности ООН примет участие в мероприятиях в Нью-Йорке.

Как ранее сообщили в МИД РФ, российский министр будет председательствовать на двух центральных мероприятиях: открытых дебатах 16 июля на тему "Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого демократического и устойчивого мироустройства" и открытых дебатах 17 июля по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

Дальнейшая программа визита министра формируется, "поступают многочисленные обращения об организации двусторонних контактов "на полях", сообщал ранее на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин.

Сергей Лавров МИД РФ ООН Нью-Йорк
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