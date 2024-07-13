Российские группировки войск улучшили положение в зоне СВО

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российские группировки войск "Запад", "Юг", "Центр" и "Восток" за сутки улучшили свое положение в зоне специальной военной операции на Украине, силы группировки "Днепр" нанесли удары по подразделениям ВСУ в Херсоне, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка Запорожской области, Токаревка Херсонской области и города Херсон", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, гаубица М777, две гаубицы "Мста-Б", станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов.

Российские военные также сообщили об улучшении положения четырех группировок войск за сутки в зоне СВО.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й, 110-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 111-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Воздвиженка, Волчье, Тарасовка, Камышевка, Константиновка, Александрополь, Прогресс и Торецк Донецкой народной республики. Отразили пять контратак штурмовых групп 23-й, 31-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" МВД Украины", - сказали в Минобороны.

В ведомстве заявили, что потери украинской армии за сутки на данном направлении составили до 355 военнослужащих, бронетранспортер М113, три пикапа, гаубица М777, гаубица "Мста-Б", гаубица Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 34-й бригады морской пехоты, 113-й, 125-й, 127-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Тихое, Волчанские Хутора, Малые Проходы и Липцы Харьковской области. Отражены восемь контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты", - сообщили военные.

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ за сутки составили до 205 военнослужащих, танк, два пикапа, гаубица М777, орудие Д-20, гаубица Д-30, противотанковая пушка "Рапира", станция радиоэлектронной разведки "Пластун" и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям 14-й, 21-й, 63-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 110-й и 117-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Подлиман Харьковской области, Новоселовское, Макеевка, Червоная Диброва Луганской народной республики, Красный Лиман и Торское Донецкой народной республики", - сообщили в министерстве.

Военные РФ заявили, что армия Украины за сутки на данном направлении потеряла до 590 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113, 14 автомобилей, гаубицы М198, FH-70 и "Мста-Б", орудие Д-20, две гаубицы Д-30, противотанковую пушку "Рапира", две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 72-й, 93-й механизированных, 46-й, 81-й аэромобильных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Григоровка, Николаевка, Катериновка, Успеновка, Спорное, Славянск, Зализнянское и Часов Яр Донецкой народной республики. Отразили две атаки штурмовых групп 54-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ", - сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, ВСУ на данном направлении за сутки потеряли до 680 военнослужащих, 15 автомобилей, боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10"; в ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ Krab, гаубицы М198, FH-70, L-119, Д-30, две гаубицы М119, три орудия Д-20 и четыре полевых склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 1-й танковой, 58-й, 72-й мотопехотных бригад ВСУ, 123-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Сторожевое, Макаровка, Пречистовка и Октябрь Донецкой народной республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 108-й и 128-й бригад теробороны", - сказали в министерстве.

Российские военные заявили, что украинские силы за сутки на данном направлении потеряли свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу М198 и две САУ "Гвоздика".