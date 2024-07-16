Маск намерен ежемесячно выделять $45 млн комитету в поддержку Трампа

Американский предприниматель Илон Маск Фото: AP/TASS

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Американский предприниматель Илон Маск планирует ежемесячно выделять около $45 млн новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа America PAC, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, политический комитет в поддержку предвыборной кампании экс-президента США поддерживают компания Palantir Technologies, а также бывший посол США в Канаде Келли Крафт и ее муж Джо Крафт, который возглавляет Alliance Resource Partners.

Как сообщается новый комитет, основанный в июне, сосредоточится на регистрации новых избирателей и будет поощрять досрочное голосование и рассылку бюллетеней по почте в колеблющихся штатах.