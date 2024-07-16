Авианосец ВМС США "Рузвельт" вошел в Аденский залив

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Roosevelt вошла в Аденский залив, сообщила информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов.

В состав группы, которая пришла из Тихого океана, входят ракетный крейсер и три эсминца. Корабли пришли в регион на смену авианосной ударной группе во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower, которая с октября прошлого года находилась в Красном море для противодействия атакам йеменских хуситов на торговые суда.

Как ранее сообщило издание The War Zone, корабли группы USS Eisenhower израсходовали 770 боеприпасов для борьбы с йеменскими хуситами.

Эсминцы и крейсер группы, в частности, применили 155 дорогостоящих противоракет SM-2, SM-3, SM-6 для поражения воздушных целей. По целям хуситов было выпущено также 135 крылатых ракет Tomahawk. Палубная авиация авианосца выпустила 60 ракет класса "воздух-воздух" и сбросила 420 боеприпасов класса "воздух-земля".

Это оружие применялось для перехвата дронов, баллистических ракет, беспилотных боевых катеров и подводных беспилотников, а также уничтожения различных наземных целей.

Стоимость израсходованного ВМС США вооружения оценивается в несколько сотен миллионов долларов.

В настоящее время авианосец USS Eisenhower спустя девять месяцев вернулся на базу в Норфолке, штат Вирджиния.