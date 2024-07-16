The War Zone сообщило, что США израсходовали 770 боеприпасов в борьбе с хуситами

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower, которая с октября 2023 года находилась в Красном море, израсходовала 770 боеприпасов для противодействия атакам йеменских хуситов на торговые суда, сообщило издание The War Zone.

Эсминцы и крейсер группы, в частности, применили 155 дорогостоящих противоракет SM-2, SM-3, SM-6 для поражения воздушных целей. По целям хуситов было выпущено также 135 крылатых ракет Tomahawk. Палубная авиация авианосца выпустила 60 ракет класса "воздух-воздух" и сбросила 420 боеприпасов класса "воздух-земля".

Это оружие применялось для перехвата дронов, баллистических ракет, беспилотных боевых катеров и подводных беспилотников, а также для уничтожение различных наземных целей.

Стоимость израсходованного ВМС США вооружения оценивается в сотни миллионов долларов.

Авианосец USS Eisenhower сейчас вернулся на базу в Норфолке, штат Виргиния. Ему на смену в район Красного моря из Индийского океана идет авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Roosevelt.