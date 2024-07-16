Мозырский НПЗ восстанавливает работу после сбоев в энергоснабжении

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Белоруссии Мозырский НПЗ останавливал ряд технологических объектов из-за сбоев в энергоснабжении Гомельской области после урагана 14 июля, сообщает телеграм-канал "Мозырский нефтепереработчик".

"В данный момент восстанавливается энергоснабжение и проводятся мероприятия по пуску и обеспечению работы технологических объектов завода в соответствии с регламентом", - прокомментировал через пресс-службу гендиректор НПЗ Виталий Павлов.

"Гомельщина серьезно пострадала 14 июля из-за ураганного ветра, скорость которого иногда достигала 29 метров в секунду, в настоящее время в регионе объявлена чрезвычайная ситуация и сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий ненастья", - говорится в телеграм-канале пресс-службы Минэнерго Белоруссии.

"Ранее энергосистема с такими серьезными последствиями стихии не сталкивалась - вышли из строя практически все генерирующие мощности и энергоснабжающие линии Мозырского узла и прилегающих районов, штормовой ветер привел к большим повреждениям высоковольтных линий - всего их пострадало 54", - подчеркнули в ведомстве.

К утру 16 июля завершены основные работы по восстановлению энергоснабжения региона, выполнена задача по запуску генерации Мозырской ТЭЦ и высоковольтных линий, снабжающих районы. Идет подключение производственных и жилых объектов, восстановлена работа 26 высоковольтных линий. "Основные потребители уже начали запитываться, в том числе Мозырский НПЗ", - сообщает министерство.

Ураган нанес большой ущерб лесному хозяйству: пострадало 16 тысяч га лесов, повреждено 1,5 млн кубометров древесины.