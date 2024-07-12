В Белоруссии объявили красный уровень опасности из-за жары

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Красный уровень погодной опасности объявили в Белоруссии на субботу, 13 июля, максимальная температура воздуха в Минске достигнет +35 градусов, сообщили в Белгидромете.

"Штормовое предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении! Красный уровень опасности", - говорится в сообщении ведомства.

Там указано, что в дневные часы 13 июля во многих районах республики максимальная температура воздуха достигнет +35...+37 градусов, а в Минске максимальная температура воздуха достигнет +35 градусов.

МЧС Белоруссии также разослал СМС-сообщения через операторов сотовой связи о предстоящем "красном" уровне опасности.