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Бразильская Petrobras будет продавать возобновляемое бункерное топливо

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Бразильская Petrobras получила разрешение национального агентства по нефти, природному газу и биотопливам на продажу бункерного топлива с возобновляемыми компонентами. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Топливо B24 с очень низким содержанием серы получают путем смешивания нефтяного бункерного топлива и биодизеля в соотношении 76% на 24%. Используемый биодизель имеет сертификат ISCC EU RED (в области устойчивого развития и выбросов парниковых газов - ИФ).

Компания несколько месяцев проводила испытания продукта в реальных навигационных ситуациях, отслеживала судовые данные – потребление, развиваемую мощность, пройденное расстояние и эффективность. Результаты показали, что нетипичных случаев в работе судовых двигателей и систем очистки топлива не было. Это подтверждает эксплуатационную и коммерческую жизнеспособность возобновляемого бункерного топлива Petrobras.

Как сообщалось, в 2020 году вступили в силу правила IMO, предписывающие использовать в судоходстве топливо с предельным содержанием серы 0,5% вместо прежних 3,5% (за исключением судов, оснащенных скрубберами). По данным S&P Global, на фоне этой директивы в 2022 году потребление низкосернистого судового топлива достигло 143,1 млн тонн – 45% от общего спроса. Кроме того, недавно Всемирный совет судоходства (WSC) предложил взимать плату за углерод с судов, использующих топливо с высоким уровнем выбросов загрязняющих веществ, в пользу судов на "чистом" топливе.

Petrobras Бразилия
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