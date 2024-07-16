Barrick во II квартале снизил выпуск золота на 9% г/г

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Barrick Gold во втором квартале 2024 года, по предварительным данным, произвел 948 тыс. унций золота, сообщила компания.

Это на 9% меньше уровня соответствующего периода прошлого года (1,043 млн унций золота).

Продажи составили 956 тыс. унций, что на 8% ниже уровня годичной давности.

Результаты предполагают достижение годового прогноза, уточнила Barrick. Компания ожидает, что производство золота и меди будет постепенно нарастать каждый квартал в течение года, и результаты второго полугодия будут более высокими. При этом all-in sustaining costs снизятся по мере роста производства.

Выпуск меди во втором квартале составил 43 тыс. тонн, продажи - 42 тыс. тонн.

Средние цены на золото во втором квартале составили $2 338 за унцию, меди – $4,42 за фунт, сообщает Barrick.

Barrick занимает 2-ю строчку в рейтинге крупнейших мировых золотодобытчиков. Золотые активы расположены в США, Танзании, Канаде, Конго, Мали, Папуа - Новой Гвинее, Доминикане, Кот-д'Ивуаре и Аргентине, медные – в Саудовской Аравии, Замбии и Чили.