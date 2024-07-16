Поиск

Barrick во II квартале снизил выпуск золота на 9% г/г

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Barrick Gold во втором квартале 2024 года, по предварительным данным, произвел 948 тыс. унций золота, сообщила компания.

Это на 9% меньше уровня соответствующего периода прошлого года (1,043 млн унций золота).

Продажи составили 956 тыс. унций, что на 8% ниже уровня годичной давности.

Результаты предполагают достижение годового прогноза, уточнила Barrick. Компания ожидает, что производство золота и меди будет постепенно нарастать каждый квартал в течение года, и результаты второго полугодия будут более высокими. При этом all-in sustaining costs снизятся по мере роста производства.

Выпуск меди во втором квартале составил 43 тыс. тонн, продажи - 42 тыс. тонн.

Средние цены на золото во втором квартале составили $2 338 за унцию, меди – $4,42 за фунт, сообщает Barrick.

Barrick занимает 2-ю строчку в рейтинге крупнейших мировых золотодобытчиков. Золотые активы расположены в США, Танзании, Канаде, Конго, Мали, Папуа - Новой Гвинее, Доминикане, Кот-д'Ивуаре и Аргентине, медные – в Саудовской Аравии, Замбии и Чили.

Barrick Gold золото
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Макрон принял отставку правительства Атталя

Комитет партии хочет утвердить Байдена кандидатом на пост президента уже в июле

Комитет партии хочет утвердить Байдена кандидатом на пост президента уже в июле

Пассажиропоток в аэропортах Грузии за I полугодие вырос до исторического максимума

Председателем Европейского парламента избрана мальтийка Роберта Метсола

Brent подешевела до $84,59 за баррель

Что случилось этой ночью: 16 июля, вторник

Маск намерен ежемесячно выделять $45 млн комитету в поддержку Трампа

Маск намерен ежемесячно выделять $45 млн комитету в поддержку Трампа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });