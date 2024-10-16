Barrick Gold в III квартале снизил выпуск золота на 9%
Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Barrick Gold в III квартале 2024 года, по предварительным данным, произвел 943 тысячи унций золота, сообщила компания. Это на 9% меньше, чем годом ранее.
Продажи сократились на 6%, до 967 тысяч унций.
Производство и продажи меди упали вдвое, до 48 тысяч тонн и 42 тысяч тонн соответственно.
Компания рассчитывает, что результаты IV квартала будут существенно лучше и по итогам года производство окажется в рамках прогнозов.
Средние цены на золото в III квартале составили $2474 за унцию, меди - $4,18 за фунт, сообщает Barrick.
Основные производственные показатели Barrick:
|Показатель
|III кв. 2024
|III кв. 2023
|Динамика*
|Производство золота, млн унций
|943
|1039
|-9%
|Продажи золота, млн унций
|967
|1027
|-6%
|Производство меди, тыс. т
|48
|112
|-57%
|Продажи меди, тыс. т
|42
|101
|-58%
* расчет ИФ
Barrick занимает 2-ю строчку в рейтинге крупнейших мировых золотодобытчиков. Золотые активы расположены в США, Танзании, Канаде, Конго, Мали, Папуа - Новой Гвинее, Доминикане, Кот-д'Ивуаре и Аргентине, медные - в Саудовской Аравии, Замбии и Чили.