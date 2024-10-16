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Barrick Gold в III квартале снизил выпуск золота на 9%

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Barrick Gold в III квартале 2024 года, по предварительным данным, произвел 943 тысячи унций золота, сообщила компания. Это на 9% меньше, чем годом ранее.

Продажи сократились на 6%, до 967 тысяч унций.

Производство и продажи меди упали вдвое, до 48 тысяч тонн и 42 тысяч тонн соответственно.

Компания рассчитывает, что результаты IV квартала будут существенно лучше и по итогам года производство окажется в рамках прогнозов.

Средние цены на золото в III квартале составили $2474 за унцию, меди - $4,18 за фунт, сообщает Barrick.

Основные производственные показатели Barrick:

Показатель III кв. 2024 III кв. 2023 Динамика*
Производство золота, млн унций 943 1039 -9%
Продажи золота, млн унций 967 1027 -6%
Производство меди, тыс. т 48 112 -57%
Продажи меди, тыс. т 42 101 -58%

* расчет ИФ

Barrick занимает 2-ю строчку в рейтинге крупнейших мировых золотодобытчиков. Золотые активы расположены в США, Танзании, Канаде, Конго, Мали, Папуа - Новой Гвинее, Доминикане, Кот-д'Ивуаре и Аргентине, медные - в Саудовской Аравии, Замбии и Чили.

США Чили Barrick Gold
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