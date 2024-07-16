Третья попытка выхода астронавтов в открытый космос отложена

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Очередная попытка выхода двух американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения на ее поверхности монтажных работ, которая планировалась в конце июля, отложена на неопределенный срок, следует из данных NASA.

Первоначально астронавты Трейси Дайсон и Мэттью Доминик должны были выйти в космос 13 июня, но из-за проблем со скафандром у Дайсон он был отменен. 24 июня после 31-минутного выхода астронавты вернулись на станцию в связи с утечкой воды из контура охлаждения скафандра Дайсон.

В настоящее время астронавты тестируют работу систем скафандров. Сроки новой попытки выхода в открытый космос NASA пока не объявляло.

Астронавтам предстоит демонтировать неисправный блок связи на ферме станции, а также провести исследования в отношении способности микроорганизмов выживать на внешней стороне МКС. Выход должен продлиться 6,5 часов.

На станции продолжают работать космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт NASA Трейси Дайсон, прибывшие на МКС на российском космическом корабле "Союз МС", экипаж американского многоразового корабля Crew Dragon 8 - космонавт "Роскосмоса" Александр Гребенкин и астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс.

Кроме того, на МКС продолжают находиться прибывшие в начале июня в рамках тестового полета нового американского многоразового корабля Starliner астронавты NASA Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс.