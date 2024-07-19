Возвращение с МКС пилотируемого корабля Starliner запланировано на ближайшие недели

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Возвращение на Землю с Международной космической станции (МКС) нового американского пилотируемого корабля Starliner с двумя американскими астронавтами планируется предпринять в ближайшие недели, сообщило NASA.

Корабль в рамках первого тестового пилотируемого полета с астронавтами Бутчем Уилмором и Суни Уильямс был запущен 5 июня. Экипаж должен был пробыть на станции около недели. В ходе полета к МКС были зафиксированы проблема с работой двигателя и утечка гелия в сервисном модуле корабля. Для проверки надежности систем корабля возвращение было отложено.

"Инженеры NASA и корпорации Boeing оценивают результаты испытаний двигателя, проведенных на прошлой неделе на полигоне NASA Уайт Сэндс в Нью-Мексико, пока команда работает над планами по возвращению испытательного летного экипажа с МКС в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

В нем указывается, что инженеры завершили наземные огневые испытания аналога двигателя корабля на полигоне Уайт Сэндс и работают над оценкой результатов. Ожидается, что наземный анализ продолжится в течение предстоящей недели. Наземные команды запускали двигатель в условиях, аналогичных тем, которые космический корабль испытывал бы по пути к космической станции. Наземные испытания также включали запуски двигателя в стрессовых ситуациях и воспроизведение условий, в которых будет находиться двигатель Starliner от расстыковки до схода с орбиты.

Новый американский многоразовый космический корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing в рамках тестового пилотируемого полета 6 июня успешно состыковался с МКС. Предполагалось, что его экипаж пробудет на станции до 14 июня.

Корпорация Boeing разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner в рамках контракта с NASA. Как и SpaceX, она выбрана американским космическим агентством в качестве создателя новых систем для доставки астронавтов на МКС.

Boeing получил свыше $5 млрд на разработку и производство Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Корабль предназначен для экипажа численностью до семи человек.