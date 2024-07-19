Поиск

Возвращение с МКС пилотируемого корабля Starliner запланировано на ближайшие недели

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Возвращение на Землю с Международной космической станции (МКС) нового американского пилотируемого корабля Starliner с двумя американскими астронавтами планируется предпринять в ближайшие недели, сообщило NASA.

Корабль в рамках первого тестового пилотируемого полета с астронавтами Бутчем Уилмором и Суни Уильямс был запущен 5 июня. Экипаж должен был пробыть на станции около недели. В ходе полета к МКС были зафиксированы проблема с работой двигателя и утечка гелия в сервисном модуле корабля. Для проверки надежности систем корабля возвращение было отложено.

"Инженеры NASA и корпорации Boeing оценивают результаты испытаний двигателя, проведенных на прошлой неделе на полигоне NASA Уайт Сэндс в Нью-Мексико, пока команда работает над планами по возвращению испытательного летного экипажа с МКС в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

В нем указывается, что инженеры завершили наземные огневые испытания аналога двигателя корабля на полигоне Уайт Сэндс и работают над оценкой результатов. Ожидается, что наземный анализ продолжится в течение предстоящей недели. Наземные команды запускали двигатель в условиях, аналогичных тем, которые космический корабль испытывал бы по пути к космической станции. Наземные испытания также включали запуски двигателя в стрессовых ситуациях и воспроизведение условий, в которых будет находиться двигатель Starliner от расстыковки до схода с орбиты.

Новый американский многоразовый космический корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing в рамках тестового пилотируемого полета 6 июня успешно состыковался с МКС. Предполагалось, что его экипаж пробудет на станции до 14 июня.

Корпорация Boeing разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner в рамках контракта с NASA. Как и SpaceX, она выбрана американским космическим агентством в качестве создателя новых систем для доставки астронавтов на МКС.

Boeing получил свыше $5 млрд на разработку и производство Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Корабль предназначен для экипажа численностью до семи человек.

МКС NASA НАСА Starliner
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава CrowdStrike заявил о выявлении причины глобального компьютерного сбоя

Глава CrowdStrike заявил о выявлении причины глобального компьютерного сбоя

Microsoft удалось восстановить работу части сервисов

Microsoft удалось восстановить работу части сервисов

Технический сбой привел к отмене рейсов и срыву работы ТВ-каналов по всему миру

Технический сбой привел к отмене рейсов и срыву работы ТВ-каналов по всему миру

Brent подешевела до $84,74 за баррель

Трамп намерен восстановить личные отношения с лидером КНДР

Трамп намерен восстановить личные отношения с лидером КНДР

Один человек погиб, 10 ранены после взрыва рядом с консульством США в Тель-Авиве

Что случилось этой ночью: 19 июля, пятница

Трамп согласился баллотироваться в президенты США от Республиканской партии

Трамп согласился баллотироваться в президенты США от Республиканской партии

Трамп планирует поговорить с Зеленским по телефону в пятницу

Союзники Байдена присоединяются к призывам к президенту отказаться от участия в выборах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });